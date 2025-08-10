10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

La vettura dei Vigili del Fuoco, foto: antennasud.com

Bari Santo Spirito, in fiamme il panificio: cortocircuito dal frigo

Antonella Fazio 10 Agosto 2025
centered image

BARI – Potrebbe essere stato un corto circuito al frigorifero delle bevande a innescare l’incendio che nella notte ha parzialmente distrutto il panificio San Francesco, sul lungomare Cristoforo Colombo a Santo Spirito, quartiere a nord del capoluogo pugliese. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento subito le fiamme. L’incendio si sarebbe propagato in parte dei locali senza danni strutturali. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di zona

Antonella Fazio

