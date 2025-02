Bari, a San Valentino la campagna contro la violenza di genere della Ps

BARI – Un aumento delle denunce pari al 60 per cento rispetto al 2023. Parte da questo dato che ha una duplice valenza, la campagna della polizia di Stato “Questo non è Amore”, progetto che intende accompagnare le vittime di violenza di genere, in ogni fase del difficile percorso, mediante un impegno “orientato” da parte delle Forze dell’Ordine, per assicurare un contributo qualificato e mirato all’affermazione di una cultura fondata sulla parità di genere.

nella mattinata di San valentino, in pieno centro, una “equipe specializzata”, coordinata dal dirigente della Divisione Anticrimine, ha provveduto ad informare adeguatamente la cittadinanza, a raccogliere segnalazioni e supportare eventuali vittime.

