Bari-Sampdoria 1-1, Maggiore: “Sto bene, la squadra ha dato tutto”

Andando oltre il gol, la sua prestazione rimane di rilievo. Giulio Maggiore traccia un bilancio sulla sfida del Bari contro la Sampdoria: “Stare al top è fondamentale e soprattutto in questo campionato. Potevamo fare meglio, alla fine il punto è comunque arrivato. Personalmente mi sento un centrocampista offensivo a cui piace attaccare l’area e la porta. In gol con le due punte? Dipende da spazi e sponde che si creano. Non ci ho fatto caso onestamente. Credo sia una coincidenza. Atleticamente sto bene, ancora non sono al 100% ma arrivavo da mesi in cui avevo giocato poco. Sto migliorando. Dedico il gol a mia moglie e a mio figlio. La Samp? Malgrado la classifica ha dimostrato di essere una squadra tanto valida. I fischi sono leciti, i tifosi esprimono il loro parere e ne prendiamo atto. Abbiamo dato tutto”.

Ancora in gol, il secondo consecutivo dopo quello col Mantova. È decisamente un Maggiore ispirato: “L’anno scorso avevo comunque fatto quattro gol in Serie A. Fa sicuramente parte di me anche se non capitava da un po’. Quando fai gol e fai punti per la squadra va bene così”.

