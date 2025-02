Bari-Samp, festa sugli spalti. In campo in palio punti pesanti

Sugli spalti sarà festa, in campo sarà gara con tre punti importantissimi in palio. Bari-Sampdoria, in programma domenica alle ore 17:15 allo stadio San Nicola, vedrà una cornice di pubblico degna di una gara di Serie A.

Nonostante la freddezza del pubblico barese nei confronti della proprietà e una squadra a corrente alterna, ma che staziona stabilmente in bassa zona playoff, l’arrivo dei blucerchiati a Bari è sempre un evento. Polverizzati i 1.290 biglietti a disposizione dei tifosi ospiti, che saranno presenti anche in altri settori dello stadio. I baresi risponderanno presente nonostante le condizioni meteo, per la quarta volta consecutiva, non siano incoraggianti.

Si prospettano circa 15.000 spettatori e una gara crocevia per entrambe le squadre. La Sampdoria, dopo il punto conquistato nelle ultime due partite, con la sconfitta a Bolzano e il pari interno con il Sassuolo, è ripiombata in zona playout con 29 punti, gli stessi di Südtirol e Mantova e uno in meno di Cittadella, Reggiana e Brescia.

La squadra di Longo, invece, con i quattro punti conquistati tra Cremonese in casa e Mantova in trasferta, ha raggiunto quota 37, a +2 dal Palermo nono e a -2 dal sesto posto, attualmente occupato dalla Juve Stabia.

In casa Samp non ci sarà l’ex Sibilli, squalificato, mentre nel Bari la difesa sarà con gli uomini contati. Obaretin è squalificato, Vicari in forte dubbio, mentre Simic, che si è allenato con il gruppo nelle ultime sedute, dovrebbe essere il prescelto al centro della difesa, con Pucino e Mantovani ai suoi lati.

