Bari, saluta Manzari: l’attaccante va alla Carrarese

Ultima operazione in uscita per il mercato del Bari. Saluta infatti dopo sei mesi Giacomo Manzari: l’attaccante barese giocherà la seconda parte di stagione con la maglia della Carrarese. Approderà in Toscana con la formula del prestito, ultima ora a disposizione per il nero su bianco. Ma l’esperienza in biancorosso può dirsi conclusa in attesa della formalità.

