Bari, saluta Faggi: quasi fatta la cessione al Pontedera

Filippo Faggi lascerà Bari per la Serie C: la mezzala classe 2003 andrà in prestito al Pontedera. Affare in chiusura nella giornata di domani.
