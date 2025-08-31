31 Agosto 2025

Bari, saluta Faggi: quasi fatta la cessione al Pontedera

Flavio Insalata 31 Agosto 2025
centered image

Filippo Faggi lascerà Bari per la Serie C: la mezzala classe 2003 andrà in prestito al Pontedera. Affare in chiusura nella giornata di domani.

