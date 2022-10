BARI – Un percorso espositivo disposto su un doppio livello per un’area complessiva di circa 2.000 mq nella quale saranno presenti importanti aziende di settore provenienti da tutta Italia, con i loro brand internazionali. Sarà questo il cuore di “Professional Expo – Photo Audio&Video”, un salone dedicato al settore fotografico e audiovisivo, che si terrà a Bari sabato 19 e domenica 20 novembre. Oltre a espositori provenienti da altre regioni, largo spazio sarà dato al territorio, con le sue numerose attività e vari professionisti che parteciperanno alla due giorni. Nel “Professional Expo” saranno proposti anche iniziative legate alla cultura per approfondire i temi legati alla Fotografia, all’Audio e al Video. Incontri e interviste con personaggi del mondo della fotografia e del cinema, della cultura, della politica e del lavoro. Saranno organizzati laboratori e workshop per sperimentare concretamente le buone pratiche proposte dalle aziende e dagli operatori del settore, conferenze, approfondimenti, seminari formativi.