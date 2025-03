Bari-Salernitana, Simic: “Abbiamo provato a vincerla. Ora otto finali”

Lorenzo Simic commenta così il pareggio del Bari: “Ho preso gomitata in bocca e in testa, ho battagliato in mezzo al campo ma ora sto bene. Secondo me abbiamo fatto bene anche se la Salernitana è una squadra forte con giocatori da Serie A. Il Bari ha fatto di tutto per vincerla ma è andata così. Prendiamoci questo punto e andiamo avanti per la nostra strada. Condizione fisica? Era la terza partita consecutiva per me questa, tutto diverso dalla prima parte di stagione dove non stavo bene. Sono contento ora di essere parte di un gruppo che è fatto soprattutto da grandi uomini. Dopo la sosta dobbiamo ripartire bene. Classifica e ambizioni? Abbiamo otto finali d’ora in poi. Possiamo fare grandi cose e ne siamo consapevoli. Dobbiamo sfruttare bene la sosta e lavorare dove non siamo stati all’altezza”.

