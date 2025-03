Bari-Salernitana, Longo: “Fischi? Vanno accettati. Giocatori non al top”

Mister Moreno Longo si sofferma così in sala stampa sullo 0-0 del Bari contro la Salernitana: “Il campionato di B ci insegna che non c’è differenza in termini di produttività e risultati, tutto è sempre molto aperto. La squadra ha fatto un buon primo tempo dove le occasioni ci sono state e si poteva passare in vantaggio. Non siamo riusciti ad essere cinici e letali. Poi nel secondo tempo siamo calati, perché non siamo in una condizione ottimale. Tanti i giocatori a disposizione è vero, ma anche tanti fuori condizione. E stanno stringendo i denti per dare il massimo. Falletti era in panchina, ma con la febbre e non era in condizione di poter entrare. Abbiamo cercato di mettere Pereiro per cercare di forzare l’azione. Questa sosta deve aiutarci sul piano delle energie. Per crescere tanto. Bisogna fare due tempi alla stessa maniera”.

È mancato qualcosa nella finalizzazione: “Bonfanti e Lasagna stanno lavorando assieme da poche settimane. Hanno fatto un’ottima partita a Sassuolo, in alcuni momenti hanno lavorato bene ma è mancato a volte l’ultimo passaggio. Stanno lavorando per migliorare in questo. Bicchiere mezzo pieno? Per le aspettative è mezzo vuoto, per la classifica è mezzo pieno. Sta a noi cercare di prenderci il meglio. Riempire l’area di rigore? Ci mancavano le due mezzali, abbiamo usufruito dei due attaccanti. Serviva inserirsi dentro l’area soprattutto sui cross di Dorval. Siamo più incisivi rispetto all’arrivo di Favasuli”.

Sui fischi: “La gente è libera di esprimere il proprio dissenso. A noi dispiace, siamo i primi a voler raggiungere la vittoria”.

Sulla Salernitana: “Ha le carte in regola per salvarsi”.

