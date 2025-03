Bari-Salernitana 0-0 LIVE: pari soporifero e fischi per tutti

Gara un po’ vivace nel primo tempo, avara di emozioni nella ripresa: Bari e Salernitana su annullano senza andare oltre lo 0-0, per un risultato che serve a poco in chiave playoff per i pugliesi per i granata in quella salvezza. Il risultato sono i fischi bipartisan dei sostenitori sugli spalti, ben 25mila. L’attacco è volenteroso ma non produce nulla di sostanzioso, Lasagna e Bonfanti non dialogano al meglio, relativamente pochi i rischi in difesa. A causa del passo falso del Palermo i biancorossi risalgono all’ottavo posto con 40 punti in classifica.

Di seguito le azioni del match.

FINE PARTITA

95’ finita, Bari-Salernitana 0-0. Tra i fischi del pubblico.

92’ colpo di testa di Novakovich, cross da sinistra. Nulla di fatto. Cambi Salernitana: Corazza-Tonoya, Amatucci-Njoh.

91’ palla di Cerri in area per Corazza, che in spaccata non ci arriva. Fuori.

90’ ammonito Favilli, fallo a centrocampo su Girelli.

90’ concessi 5’ di recupero.

81’ cambia anche il Bari: dentro Favilli e Pereiro, fuori Favasuli e Lasagna.

81’ cambio Salernitana: Ceccon per Girelli

79’ ammonito Maiello: fallo su Amatucci a metà campo.

73’ cambio Salernitana: fuori Verde, dentro Reine. Problemi fisici intanto per Simic: gioco fermo. Poi dopo un paio di minuti il gioco riprende. Croato che resta in difesa al suo posto.

68’ Dorval, imbucata in area per Obaretin, chiuso in angolo. Dagli sviluppi dello stesso Lasagna non incide.

66’ ancora cambio per il Bari: fuori Benali, apparso stanco, dentro Oliveri.

64’ angolo Bari: Benali in area, Simic non ci arriva di testa sul pallone. Poi ci prova da fuori area Maiello, palla altissima.

61’ cambi per il Bari: Maita per Maiello, Bonfanti per Novakovich.

55’ ancora Zuccon, alto sulla traversa.

54’ tiro di Zuccon insidioso sul primo palo, chiude Radunovic.

50’ cerca il numero Verde: sgroppata in solitaria arriva verso il fondo, guadagna un angolo.

45’ ripartiti!

20.35 – squadre in campo per il secondo tempo: nessun cambio. Bari che attacca da sinistra verso destra.

INTERVALLO

45’ nessun recupero concesso: fine primo tempo, 0-0.

43’ poco o nulla in questi minuti: tanta foga nessuna occasione. Poco dopo Maita ammonito, ingenuità su Uzzocj

33’ schema identico, cambiano gli attori: palla di Benali e testa di Bonfanti, fuori di poco e a lato.

31’ Cross di Dorval in area e testa di Simic, blocca il portiere. Gara combattuta ora.

28’ Occasionissima Bari! Brutta palla persa da Ruggeri nella propria metà campo, la intercetta Lasagna che le metta in area e fa partire un diagonale insidioso che Christensen devia in angolo!

24’ Salernitana pericolosa, anche se poi scatta il fuorigioco. Doppia ravvicinata conclusione dei granata, prima Corazza e poi l’ultima più pericolosa di Cerri. Si esalta Radunovic. Anche se sarebbe stato tutto vano.

19’ ripartenza Bari, Lasagna penetra in area, Bonfanti libero dall’altra parte. Lo chiude Ruggeri sul più bello.

15’ punizione Salernitana dalla trequarti di sinistra. In area stacca di testa Cerri, senza successo.

9’ ancora Dorval, tiro dalla distanza, deviato in angolo. Poi nulla di fatto.

7’ rischia qualcosa il Bari nella propria area in fase di impostazione: Benali prova a uscire dalla stessa, poi Dorval subisce pressione da parte di Zuccon. Interviene quindi Radunovic e dopo qualche attimo di esitazione i biancorossi salvano il possesso della sfera.

5’ reso noto il dato spettatori: 24.425 (7.154 abbonati; 1.290 tifosi ospiti, esaurita disponibilità del settore)

1’ partiti! Subito palla messa in area da Dorval, ma non c’è nessuno a supporto.

19.30 – squadre in campo: Bari in maglia biancorossa, attacca da destra verso sinistra, granata dal lato opposto in questo primo tempo

18.38 – meno di un’ora al calcio d’inizio di Bari-Salernitana. Appena rese note le formazioni ufficiali: appuntamento al San Nicola

BARI-SALERNITANA

Bari (3-5-2): Radunovic, Mantovani, Simic, Obaretin, Favasuli, Maita (c), Benali, Maggiore, Dorval, Lasagna, Bonfanti

A disp.: Pissardo, Marfella, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Maiello, Falletti, Pereiro, Vicari, Pucino, Saco, Favilli

All. M. Longo

Salernitana (3-5-2): Christensen, Ruggeri, Ferrari (c), Lochoshvili, Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza, Verde, Cerri

A disp.: Rodolfo, Sepe, Gentile, Tongya, Hrustic, Njoh, Reine, Guasone, Stojanovic, Tello, Girelli, Raimondo

All. R. Breda

