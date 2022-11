Condividi su...

BARI. Primo gol con la maglia del Bari ed in B per Eddie Salcedo. E che gol: una gran botta al volo da cross da sinistra di Ricci e conclusione imparabile per Poluzzi. “La vivo bene – ha detto – la rete mi ha aiutato a sbloccarmi mentalmente. Aspettavo da tanto questa gioia. Non resta che allenarmi forte per cercare di fare ancora prodezze come questa. Ruolo? Sono partito inizialmente dalla trequarti, ma inizialmente c’era poco spazio in mezzo. Quindi abbiamo virato sul 4-4-2, per avere più palloni e creare maggiore pericolosità. Svolta personale dopo la rete? Era da tanto che non giocavo una partita titolare e questo anche fa tanto. Ci voleva”.

(foto SSC Bari)