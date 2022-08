BARI – Sono stati lo sversamento di acque nere sul litorale sud di Bari e la contemporanea presenza di acqua stagnante su via Gentile a Japigia nel tratto tra gli uffici del consiglio regionale e il Sacrario dei Caduti d’Oltremare a far scattare il campanello d’allarme e i successivi accertamenti hanno confermato ciò che si prevedeva: la tubazione permanete a servizio dell’impianto di sollevamento fognario di Torre del Diavolo ha subito lunedì scorso una rottura improvvisa determinando i due fenomeni. Immediato l’intervento dei tecnici di Acquedotto Pugliese che hanno lavorato notte e giorno per ripristinare lo stato dei luoghi insieme ai lavori sull’impianto di depurazione di Bari Est e sulla condotta in via Gentile, per regolare, flussi, pressione. L’episodio non ha causato problemi alle abitazioni di Japigia e il tutto sarà ripristinato nelle prossime ore