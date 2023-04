BARI – Un nuovo Park and ride e una nuova rotatoria. La viabilità del quartiere Libertà cambia e approdano in Consiglio comunale due delibere che sbloccheranno queste due opere pubbliche attesa da tempo. La prima sarò proprio il parcheggio in via Scopelliti dove si trasferirà anche il mercato del lunedì, che attualmente si svolge in via Portoghese. Il progetto da due milioni e mezzo di euro prevede la realizzazione di un parcheggio attrezzato che disporrà di circa 750 posti auto, 20 per disabili e stalli per ciclomotori. Sarà fruibile da due ingressi, su via Scopelliti e su via Tommaso Fiore, dove un’unica uscita per-metterà al flusso veicolare di immettersi nella rotatoria di via Tommaso Fiore senza particolari impedimenti. La progettazione sarà eseguita secondo i più moderni standard con pavimentazione drenante e fasce di alberature centrali. Sul modello del park and ride di Largo Due Giugno o del parcheggio di via Pietro Sette. La stessa area sarà poi utilizzata per il mercato settimanale del lunedì, che si sposterà da via Portoghese. Primo passaggio in Consiglio comunale invece per la rotatoria tra via Portoghese, via Mascagni e viale di Maratona, per un importo complessivo di 465mila euro. La rotatoria è molto attesa perché quello rappresenta uno degli incroci più pericolosi per incidentalità, anche per via dell’ampiezza delle strade che vi confluiscono e, quindi, dell’alta velocità delle auto in transito. Quindi si darà atto dell’approvazione del progetto preliminare che costituisce ai fini urbanistici anche adozione di variante. Dopo di che si procederà al via libera all’esproprio.

Condividi su...



Linkedin

email