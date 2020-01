Condividi

"Un feto abbandonato in un cassonetto, in piazza Umberto I a Carbonara" è la segnalazione giunta ai carabinieri del quartiere Carbonara di Bari. Al momento non si sa si tratta di un embrione umano o animale. La segnalazione è arrivata da alcuni cittadini. I militari sono intervenuti tempestivamente. Ora spetta al medico legale del Policlinico di Bari accertare la natura di quei resti.