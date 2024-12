Bari, ristorante improprio: multa salata per la “Signora delle Orecchiette”

Una sanzione di 5mila euro è stata inflitta a Nunzia Caputo, nota come “la signora delle orecchiette”, per aver organizzato un home restaurant in un locale di sua proprietà. La polizia annonaria è intervenuta dopo aver visionato le immagini trasmesse da Mi Mandi Rai Tre, che documentavano pranzi a pagamento nel locale, offerti al prezzo di 15 euro a persona.

