Bari, risse tra extracomunitari: continua il controllo delle piazze ‘calde’

BARI – Gli episodi succedono ma i numeri parlano chiaro. Ne è convinto il prefetto di Bari Francesco Russo che all’indomani delle risse che si sono susseguite in questi ultimi giorni non solo tra cittadini extracomunitari ma anche tra baresi stessi, ha convocato – su sollecitazione del sindaco Vito Leccese – un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tutto incentrato sulla situazione nel centro cittadino.

Calde le piazze Moro, Umberto e Cesare battisti, teatri di aggressioni e scontri tra gruppi rivali, probabilmente per questioni legate allo spaccio e alla vendita di stupefacente. Il primo cittadino è certo: la colpa di queste è il consumo di droga, in particolare il crack.

Si continuerà quindi a presidiare le zone clade ma di sicuro non ci saranno nuove zone rosse, conferma il prefetto

