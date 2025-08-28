28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, risse tra extracomunitari: continua il controllo delle piazze ‘calde’

Antonella Fazio 28 Agosto 2025
centered image

BARI – Gli episodi succedono ma i numeri parlano chiaro. Ne è convinto il prefetto di Bari Francesco Russo che all’indomani delle risse che si sono susseguite in questi ultimi giorni non solo tra cittadini extracomunitari ma anche tra baresi stessi, ha convocato – su sollecitazione del sindaco Vito Leccese – un nuovo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tutto incentrato sulla situazione nel centro cittadino.

Calde le piazze Moro, Umberto e Cesare battisti, teatri di aggressioni e scontri tra gruppi rivali, probabilmente per questioni legate allo spaccio e alla vendita di stupefacente. Il primo cittadino è certo: la colpa di queste è il consumo di droga, in particolare il crack.

Si continuerà quindi a presidiare le zone clade ma di sicuro non ci saranno nuove zone rosse, conferma il prefetto

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Trani, stadio Nicola Lapi: collaudate le torri faro

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Regionali, lunedì il vertice chiave. Decaro resta in silenzio

28 Agosto 2025 Antonio Bucci

Fim Cisl, Evangelista: il 3 settembre attivo dei rappresentanti sindacali di Stellantis e dell’indotto Melfi

28 Agosto 2025 Michael Logrippo

Bari, tentativi di truffa sui parcometri: l’allerta di Amtab

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Basket A2/M, Valtur Brindisi: Blake Francis operato alla mano destra

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Frecce Tricolori e Disfida, la marcia di avvicinamento di Barletta

28 Agosto 2025 Antonio Gargano

Scuola: caro libri tra bonus e usato

28 Agosto 2025 Marzia Baldari

Trani, stadio Nicola Lapi: collaudate le torri faro

28 Agosto 2025 Antonio Gargano