Bari, rissa in piazza Cesare Battisti: un arresto e un ferito grave

Un arresto e un ferito in codice rosso: è il drammatico bilancio dell’ennesima rissa scoppiata nel cuore di Bari nel pomeriggio. Il violento episodio si è verificato in piazza Cesare Battisti, a pochi passi dall’Ateneo, seminando il panico tra passanti e residenti.

Protagonisti due cittadini extracomunitari. La lite, nata per motivi ancora da chiarire, avrebbe coinvolto un gruppo di egiziani e un cittadino nigeriano. Proprio quest’ultimo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito ripetutamente con i cocci di una bottiglia, riportando una profonda ferita al collo. L’uomo è crollato a terra in una pozza di sangue nella zona della piazza che si affaccia su via Crisanzio, nei pressi dell’ingresso del parcheggio sotterraneo.

A provocare l’aggressione sarebbe stato un giovane egiziano, poi arrestato dopo un breve inseguimento dalle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti rapidamente agenti della polizia di Stato e della polizia locale, che hanno fermato l’uomo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Intanto, la vittima è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Proseguono le indagini per individuare tutti i responsabili.

L’episodio riaccende i riflettori sull’allarmante escalation di violenza nelle aree centrali della città, già teatro di numerosi episodi di criminalità nelle ultime settimane. Piazza Battisti, così come le vicine piazze Moro e Umberto, è da tempo considerata una zona critica, spesso contesa tra bande di nazionalità straniera dedite allo spaccio e al degrado urbano. Recenti scontri sono stati segnalati anche nel quartiere Libertà, tra via Garruba e le strade limitrofe.

Preoccupato il sindaco Vito Leccese, che nelle scorse ore ha lanciato un appello allo Stato e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi affinché venga garantita maggiore sicurezza. Il titolare del Viminale, secondo quanto annunciato dalla Lega, sarà a Bari nei prossimi giorni per partecipare a un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

Sull’emergenza sicurezza è intervenuto anche il vice ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha rilanciato la proposta di impiegare l’esercito nelle strade del capoluogo pugliese.

