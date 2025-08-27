28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, rissa in piazza Battisti tra stranieri

Giovanni Sebastio 27 Agosto 2025
centered image

Bari – Ritorna la tensione nel centro cittadino, un violento scontro a colpi di bastoni tra due fazioni, una di origine egiziana e una marocchina, ha scosso il pomeriggio di Piazza Cesare Battisti, seminando il panico tra i passanti.

L’episodio, avvenuto intorno alle 16:30, ha visto decine di persone affrontarsi in una vera e propria battaglia in pieno giorno davanti a mamme con figli piccoli, con passeggini,turisti di passaggio e studenti Uniba.
“Urla e rumori di bottiglie in frantumi, riferisce una mamma spaventata dalle scene vissute in Piazza insieme ai propri bimbi.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dalle numerose telefonate dei residenti è stato cruciale per riportare la calma.

Gli agenti della Polizia, supportati dalle pattuglie dell’Esercito impegnate nell’operazione “Strade sicure”, hanno bloccato la rissa e proceduto a fermi e perquisizioni.

Secondo le prime indagini, non si è trattato di un episodio isolato. L’alterco sarebbe una spedizione punitiva, diretta conseguenza di una precedente rissa avvenuta due notti fa, che aveva coinvolto una cinquantina di persone.

Sebbene inizialmente si fosse parlato del furto di un telefono come causa scatenante, gli inquirenti ritengono che la vera motivazione sia la guerra tra le due gang per il controllo delle redditizie piazze di spaccio della zona.

La situazione è da ore molto tesa e le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione per prevenire ulteriori scontri.
A presidiare la zona anche l’unità cinofila dei carabinieri sopraggiunta contestualmente che ha perlustrato Piazza Battisti.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Orecchietta gate, Bari vecchia dopo sequestri: “L’America è finita”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

Bari – Rifiuti, 41 sindaci della Città metropolitana chiedono lo stato di emergenza

27 Agosto 2025 Radio Antenna Sud

Bitonto, agricoltore trovato morto con ferita alla testa: disposta l’autopsia

27 Agosto 2025 Antonella Fazio

Regionali, Ventola frena le voci: “Resto in Europa”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

potrebbe interessarti anche

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Speciale Calciomercato – Puntata del 27 agosto 2025

27 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Basket, sold out per la Valtur Cup: Brindisi ko con Levice

27 Agosto 2025 Antonio Celeste