Bari, rissa in piazza Battisti tra stranieri

Bari – Ritorna la tensione nel centro cittadino, un violento scontro a colpi di bastoni tra due fazioni, una di origine egiziana e una marocchina, ha scosso il pomeriggio di Piazza Cesare Battisti, seminando il panico tra i passanti.

L’episodio, avvenuto intorno alle 16:30, ha visto decine di persone affrontarsi in una vera e propria battaglia in pieno giorno davanti a mamme con figli piccoli, con passeggini,turisti di passaggio e studenti Uniba.

“Urla e rumori di bottiglie in frantumi, riferisce una mamma spaventata dalle scene vissute in Piazza insieme ai propri bimbi.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dalle numerose telefonate dei residenti è stato cruciale per riportare la calma.

Gli agenti della Polizia, supportati dalle pattuglie dell’Esercito impegnate nell’operazione “Strade sicure”, hanno bloccato la rissa e proceduto a fermi e perquisizioni.

Secondo le prime indagini, non si è trattato di un episodio isolato. L’alterco sarebbe una spedizione punitiva, diretta conseguenza di una precedente rissa avvenuta due notti fa, che aveva coinvolto una cinquantina di persone.

Sebbene inizialmente si fosse parlato del furto di un telefono come causa scatenante, gli inquirenti ritengono che la vera motivazione sia la guerra tra le due gang per il controllo delle redditizie piazze di spaccio della zona.

La situazione è da ore molto tesa e le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione per prevenire ulteriori scontri.

A presidiare la zona anche l’unità cinofila dei carabinieri sopraggiunta contestualmente che ha perlustrato Piazza Battisti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author