11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio

Antonella Fazio 11 Agosto 2025
centered image

BARI – Una rissa nel Centro di Permanenza e Rimpatrio è scoppiata nella notte tra domenica e lunedì nel modulo 2 tra alcuni ospiti della struttura. Gli uomini si sarebbero sfidati con sassi e materiale ferroso. Alcuni di loro sono rimasti feriti in modo lieve; altri sono stati soccorsi e medicati nell’infermeria della struttura.

A sedare gli animi, il personale di vigilanza del Cpr tra polizia e carabinieri

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza: cede pilone viadotto, sopralluogo dell’assessore regionale Pepe

11 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Andria, donna travolta da auto in via Bruno Buozzi. Ricoverata in codice rosso

11 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo

Bari, via libera al piano Triennale per la Tassa di soggiorno che punterà sul turismo

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Potenza, vandalizzata la targa in memoria dell’agente Giambattista Rosa

11 Agosto 2025 Francesco Cutro

Foggia, “casa chiusa” in via Mogadiscio: fermate 3 persone

11 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Foggia, alimenti sottratti dal carcere: interdizione dai pubblici uffici per 7 persone

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte

11 Agosto 2025 Leo Spalluto
Andria Donatella Fracchiolla

Andria, opposizione cdx abbandona l’aula: scintille sulla piscina comunale

11 Agosto 2025 Andrea Catino

Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

Sarah la giovane lucana che ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina

11 Agosto 2025 Giuseppe Cutro