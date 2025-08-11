Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio

BARI – Una rissa nel Centro di Permanenza e Rimpatrio è scoppiata nella notte tra domenica e lunedì nel modulo 2 tra alcuni ospiti della struttura. Gli uomini si sarebbero sfidati con sassi e materiale ferroso. Alcuni di loro sono rimasti feriti in modo lieve; altri sono stati soccorsi e medicati nell’infermeria della struttura.

A sedare gli animi, il personale di vigilanza del Cpr tra polizia e carabinieri

