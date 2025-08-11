Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio

BARI – Una rissa nel Centro di Permanenza e Rimpatrio è scoppiata nella notte tra domenica e lunedì nel modulo 2 tra alcuni ospiti della struttura. Gli uomini si sarebbero sfidati con sassi e materiale ferroso. Alcuni di loro sono rimasti feriti in modo lieve; altri sono stati soccorsi e medicati nell’infermeria della struttura.
A sedare gli animi, il personale di vigilanza del Cpr tra polizia e carabinieri
potrebbe interessarti anche
Potenza: cede pilone viadotto, sopralluogo dell’assessore regionale Pepe
Andria, donna travolta da auto in via Bruno Buozzi. Ricoverata in codice rosso
Bari, via libera al piano Triennale per la Tassa di soggiorno che punterà sul turismo
Potenza, vandalizzata la targa in memoria dell’agente Giambattista Rosa
Foggia, “casa chiusa” in via Mogadiscio: fermate 3 persone
Foggia, alimenti sottratti dal carcere: interdizione dai pubblici uffici per 7 persone