Bari, risonanze magnetiche anche la sera e nei giorni festivi

L’ASL Bari mette a punto un piano per ridurre le liste d’attesa

Risonanze magnetiche anche la sera fino alle 23, da lunedì alla domenica, e un vademecum per guidare i medici nella prescrizione più appropriata degli esami. È la doppia strategia adottata dalla ASL Bari per fronteggiare il problema delle liste d’attesa, grazie a un piano straordinario valido fino al 31 dicembre.

L’obiettivo dell’Azienda Sanitaria è ambizioso: aumentare l’offerta con oltre 2.500 risonanze magnetiche in più, prevedendo 324 turni e 1.944 ore aggiuntive per il personale medico, tecnico e infermieristico. Al tempo stesso, si punta a migliorare la qualità della domanda, fornendo ai medici uno strumento pratico per valutare l’effettiva necessità dell’esame.

“La ASL Bari lancia un modello virtuoso per aggredire il problema delle lunghe liste d’attesa”, ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sottolineando l’importanza di “interventi che aumentano l’offerta ma anche migliorano l’appropriatezza prescrittiva”.

Avviato in fase sperimentale lo scorso giugno, il piano entra ora a pieno regime in quattro presidi ospedalieri: San Paolo e Di Venere di Bari, il San Giacomo di Monopoli e l’ospedale di Altamura Murgia, dove sono attive sei risonanze magnetiche.

Secondo le stime della ASL, grazie al nuovo piano sarà possibile arrivare a 2.592 risonanze aggiuntive, pari a un incremento del 62% rispetto al fabbisogno annuo già programmato per l’abbattimento delle attese, che si aggira attorno alle 4.000 prestazioni.

“Abbattere le liste d’attesa è una priorità assoluta”, ha dichiarato il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, “perché significa dare risposte concrete ai cittadini, soprattutto quelli più fragili, che non possono attendere mesi per un esame diagnostico fondamentale”.

Il modello barese, incentrato su turni estesi, utilizzo pieno della capacità strumentale e razionalizzazione delle prescrizioni, si candida ora a diventare un esempio per l’intero sistema sanitario regionale.

