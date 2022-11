Condividi su...

Linkedin email

BARI – Ripresi gli interventi di riqualificazione dello stadio San Nicola. Cosi l’assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli: “Da oggi sono ripartiti gli interventi che completeranno il restyling di quello che è l’impianto sportivo più importante della nostra città e sicuramente uno dei più belli d’Europa. Dopo aver completato tutti i settori, è iniziata la sostituzione dei seggiolini della Tribuna Ovest inferiore, e a breve procederemo con il montaggio del primo dei 26 teli di copertura, realizzati con materiali più resistenti e durevoli. La copertura del primo petalo sarà posizionato in curva nord per poi procedere verso la tribuna est. Dobbiamo invece aspettare la fine dell’anno per l’installazione dei 2 nuovi maxi schermi. Nel frattempo siamo impegnati in alcuni lavori propedeutici al posizionamento dei ledwall“.

Poi aggiunge: “Questi interventi, che si vanno ad aggiungere a quelli già realizzati- la sostituzione dei seggiolini di tutti gli altri settori e il rifacimento del campo da gioco e dell’impianto di illuminazione con 268 nuovi corpi illuminanti a led e un sistema di giochi di luce- oltre a rendere il nostro stadio omologabile per il campionato di serie B, lo stanno davvero rendendo bellissimo e sempre più pronto ad accogliere uno dei tifi più belli d’Italia”.