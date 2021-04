“Il problema non è la Dad ma gestire le ansie e le paure dei genitori dei nostri ragazzi”. Parla così la preside del circolo didattico Japigia I – Verga di Bari, Patrizia Rossini, che questa mattina ha accolto gli studenti in presenza e riattivato i collegamenti online per la didattica a distanza dopo le feste pasquali. Vediamo come è andata