Bari, rifiuti: 253 siti inquinati, pronto il dossier per il ministro

Giovanni Sebastio 29 Agosto 2025
Parla l’avvocato Antonio Maria La Scala, fondatore dell’associazione Gens Nova, che ha realizzato un dossier denunciando 253 siti inquinati a causa dell’abbandono di rifiuti a Bari e nell’immediato circondario. Il dossier nei prossimi giorni verrà presentato a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente.

