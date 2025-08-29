Bari, rifiuti: 253 siti inquinati, pronto il dossier per il ministro

Parla l’avvocato Antonio Maria La Scala, fondatore dell’associazione Gens Nova, che ha realizzato un dossier denunciando 253 siti inquinati a causa dell’abbandono di rifiuti a Bari e nell’immediato circondario. Il dossier nei prossimi giorni verrà presentato a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente.
