Bari ricorda indipendenza Ucraina

Bari – Una bandiera sventola sulla facciata di palazzo di città: il Comune di Bari ricorda l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina e ribadisce solidarietà ad una comunità che, nel capoluogo, conta circa un migliaio di appartenenti.
