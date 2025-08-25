25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari ricorda indipendenza Ucraina

Antonio Bucci 25 Agosto 2025
centered image

Bari – Una bandiera sventola sulla facciata di palazzo di città: il Comune di Bari ricorda l’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina e ribadisce solidarietà ad una comunità che, nel capoluogo, conta circa un migliaio di appartenenti.

About Author

Antonio Bucci

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Edilizia scolastica, i fondi dalla Città Metropolitana

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Regionali, vertice romano per sbrogliare la matassa a sinistra

25 Agosto 2025 Antonio Bucci

Foggia, degrado al Quartiere Ferrovia: “il Governo faccia la sua parte inviando i 200 agenti di polizia mancanti”

25 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Bari, la raccolta differenziata porta a porta anche per negozianti

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, i lavori di sostituzione pavimentazione centro storico

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

Bari, entro aprile 2026 la nuova via Argiro

25 Agosto 2025 Ilaria Delvino

potrebbe interessarti anche

Taranto sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio

25 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Potenza, nuova offerta del Catania per Caturano

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Al supermercato con 27mila euro, derubati anziani

25 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, conto alla rovescia per Spalluto alla guida di Kyma Ambiente

25 Agosto 2025 Leo Spalluto