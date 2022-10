BARI – Giacomo Ricci e quel rigore non concesso. Questa la sua opinione sull’episodio della discordia del minuto numero 26 e la trattenuta di Di Tacchio: “Penso sia rigore, ma il var ha controllato ed è stato deciso diversamente. Non possiamo farci niente ora. La giornata al di là del risultato è positiva. Abbiamo dominato, dispiace non aver vinto davanti a tutti questo pubblico. Dispiace davvero tanto. Credo di essere andato bene anche io personalmente, ritengo ancora sia mancata esclusivamente la vittoria”.