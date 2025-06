Bari, residenti dell’Umbertino chiedono risarcimenti al Comune

Traffico, degrado, rifiuti e rumore fino all’alba: cittadini contro la movida

Venti residenti del quartiere Umbertino di Bari hanno avviato una procedura di conciliazione giudiziale contro il Comune, chiedendo un risarcimento di 49.990 euro ciascuno per i danni subiti a causa della movida notturna. Un’azione che, qualora accolta, potrebbe costare alle casse comunali una cifra vicina al milione di euro.

L’iniziativa legale nasce dall’esasperazione di cittadini che abitano nelle vie più esposte al traffico serale, in particolare via Cognetti, via Abbrescia e Largo Adua, dove la concentrazione di esercizi legati alla somministrazione di alimenti e bevande ha conosciuto un’espansione significativa negli ultimi dieci anni, arrivando a sfiorare le novanta attività in pochi isolati.

Tra i principali danni segnalati figurano la perdita di valore degli immobili, l’inquinamento acustico oltre le soglie di tollerabilità durante le ore notturne, disagi alla viabilità e al decoro urbano. I residenti lamentano rumori continui dalle 19.00 fino alle 4.00/5.00 del mattino, dovuti a schiamazzi e musica diffusa dai locali, spesso dotati di spazi interni limitati e quindi costretti a operare su strada.

I legali, guidati dall’avvocato Ascanio Amenduni, hanno avanzato richieste di danni patrimoniali, biologici e psicologici, citando riferimenti costituzionali e giurisprudenziali, compresa l’art. 28 della Costituzione e sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Cassazione, che hanno riconosciuto risarcimenti a privati per danni connessi all’attività di enti pubblici.

Sul fronte istituzionale, il sindaco Vito Leccese ha in programma nei prossimi giorni un nuovo incontro con residenti, esercenti e associazioni per presentare l’imminente ordinanza comunale sulla regolamentazione della vita notturna. Il primo cittadino vorrebbe evitare le restrizioni già applicate nei mesi scorsi sugli orari e sull’asporto, preferendo invece istituzionalizzare un codice di autoregolamentazione elaborato dai gestori dei locali.

Misure come la presenza di ambasciatori del rumore o street controllers sono considerate con scetticismo da una parte della cittadinanza, che ritiene insufficiente quanto già sperimentato. In assenza di provvedimenti più incisivi, il rischio è che l’azione legale possa estendersi ad altri residenti coinvolti nei disagi causati dalla movida.

