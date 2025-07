Bari, reintegrate due vigilesse coinvolte in inchiesta su mafia e voto di scambio

BARI, 14 LUG – Il Tribunale del lavoro di Bari ha disposto il reintegro delle due agenti della Polizia Locale licenziate dal Comune a marzo 2024 per il loro coinvolgimento in un’inchiesta legata a presunti rapporti con il clan Parisi e a episodi di voto di scambio mafioso risalenti alle elezioni del 2019.

Secondo gli inquirenti, le due vigilesse avrebbero contattato un uomo vicino al clan per “punire” un automobilista che, dopo aver violato il semaforo rosso, le aveva insultate. Tuttavia, per i giudici, la sanzione del licenziamento è stata eccessiva: i contatti telefonici occasionali con soggetti ritenuti vicini alla criminalità non sono risultati sufficienti per giustificare l’interruzione del rapporto di lavoro.

La sentenza sottolinea che le agenti hanno comunque svolto i loro compiti, elevando regolarmente le sanzioni previste. Il Comune ha annunciato che impugnerà la decisione.

