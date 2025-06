Bari, Referendum: l’opposizione in Consiglio invita all’astensione

BARI – Si, no, ma anche astensione. È questa la linea che seguirà l’opposizione in consiglio comunale sul referendum dei prossimi 8 e 9 giugno. Astensione perché – secondo il consigliere della Lega, Giuseppe Carrieri – i quesiti – in particolare quelli sul lavoro – “mirano a irrigidire ancora di più un mercato e tendono a eliminare le minime flessibilità introdotto negli anni”. Il quinto quesito, invece, è quello più politico: tende a ridurre a 5 anni il termine di legge per poter fare domanda di Cittadinanza Italiana. Anche su questo punto, i consiglieri invitano ad astenersi portando dalla loro i numeri sulle cittadinanze conferite negli ultimi 10 anni dagli altri paesi dell’Ue. A fronte di un milione e mezzo di concessioni italiane ce ne sarebbero state 1,1 milioni di francesi e 1,2 tedesche.

