BARI – Un tumore raro è stato asportato dalla cassa toracica di una bambina di appena nove mesi: l’intervento all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. La piccola era arrivata al pronto soccorso per problemi respiratori, la massa tumorale aveva deviato trachea e cuore e compresso il polmone. La bimba è stata presa in carico dal reparto di Chirurgia pediatrica che, in poco meno di due settimane, ha organizzato una equipe multidisciplinare per l’esecuzione del delicatissimo intervento. “In letteratura – spiegano dall’ospedale – sono riportati pochissimi casi simili, ma su pazienti più grandi o trattati con procedure chirurgiche più aggressive”. Il tumore, di notevoli dimensioni, aveva deviato a destra la trachea e il cuore e si estendeva nell’emitorace sinistro occupandolo quasi totalmente e comprimendo parte del polmone. “Tenuto conto dell’età e del peso della bambina, eventi del genere avrebbero potuto comportare un esito infausto – spiega il responsabile dell’unità operativa di Chirurgia pediatrica dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, Leonardo Montinaro – motivo per cui si è deciso di pianificare minuziosamente ogni fase dell’intervento con tutte le figure interessate”.