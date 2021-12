BARI – Questo pomeriggio, poco dopo le 18,15, rapina a mano armata in un supermercato di Ceglie del Campo, periferia est del capoluogo pugliese. Due persone, a volto coperto, dopo aver esploso un colpo d’arma da fuoco a scopo intimidatorio in aria (che ha colpito il soffitto), si sarebbero impossessate dell’incasso in via di quantificazione e sono fuggite via. Fortunatamente nessun ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di bari e i colleghi della Scientifica. Indagini in corso