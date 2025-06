Bari: ragazzi bloccati su uno scoglio per mare agitato, salvati dalla Guardia costiera

Paura questa mattina lungo la costa barese, dove due ragazzi sono rimasti bloccati su uno scoglio, impossibilitati a rientrare a riva a causa delle condizioni meteo-marine avverse. Il forte vento di maestrale e il mare agitato hanno reso estremamente pericolosa qualsiasi manovra di rientro autonomo. Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi. Da terra è intervenuta una pattuglia del dispositivo “Mare e Laghi Sicuri”, mentre via mare si sono mossi il battello B180 e la motovedetta CP 844, a bordo della quale si trovava anche un Rescue Swimmer, soccorritore marittimo altamente specializzato. Nonostante il mare in burrasca, il Rescue Swimmer ha raggiunto a nuoto i due ragazzi, assicurandone il recupero in sicurezza. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla perfetta sinergia tra le squadre a terra e quelle in mare della Guardia Costiera. I giovani, visibilmente provati ma illesi, sono stati successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto.

