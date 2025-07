Bari, ragazzi aggrediti a Pane e Pomodoro

Una decina di ragazzi stava festeggiando la laurea di uno di loro, quando è scattata una vera e propria spedizione punitiva solo per aver detto ad un’altra comitiva di persone, tutti più grandi, di non gettare bottiglie in mare. Il gruppo di uomini era intento in ben altri festeggiamenti con alcol e fuochi d’artificio. I ragazzi sono stati brutalmente aggrediti, due di loro hanno avuto la peggio e hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto i responsabili della violenza erano già fuggiti.