Bari: Radunovic è il miglior portiere della serie B, peccato sia “un prestito”

BARI – Il calcio è fatto anche di numeri e questi a volte spiegano i motivi per cui una difesa diventa tra le meno battute in serie B. Ci riferiamo, in questo caso, alla classifica che è stata stilata dalla Lega cadetta sulle parate realizzate in questa stagione. Se il Bari è la terza miglior difesa del campionato con 28 gol subiti in 30 partite il merito è del suo portiere Radunovic. Il portiere serbo arrivato in prestito dal Cagliari in estate è stato infatti protagonista di 109 parate.

Numeri importanti anche perché Radunovic è uno dei calciatori insostituibili di questa squadra. Lo scorso anno il brasiliano Brenno non ha dato le dovute garanzie alla squadra tant’è che nella fase finale della stagione quella più delicata in cui i biancorossi hanno addirittura sfiorato la retrocessione, le chiavi della difesa sono state affidate a Marco Pissardo.

Lo stesso che invece quest’anno si sta accomodando in panchina perché con i riflessi di Radunovic la competizione diventa difficile. Eppure, c’è stato un momento in cui il n.1 barese è stato criticato per qualche incertezza nelle uscite. Tra i pali però ha dimostrato di essere un vero leader.

