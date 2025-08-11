Bari, raccolta “porta a porta” per negozi: servizio in crescita, al via aggiustamenti su misura

BARI – Sulla vicenda della raccolta dei rifiuti porta a porta tra le attività commerciali del capoluogo pugliese, importante incontro tecnico tra Amiu, gli assessori comunali e una delegazione di commercianti interessati dal nuovo servizio di raccolta porta a porta per le utenze non domestiche, attivato lo scorso 1° agosto. La riunione, tenutasi presso gli uffici dello Sviluppo economico in piazza Chiurlia, è servita a raccogliere le istanze degli esercenti e valutare modifiche operative per rendere il servizio più aderente alle reali esigenze delle attività.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato gli assessori Pietro Petruzzelli (Sviluppo locale) e Carla Palone (Vivibilità urbana), i commercianti hanno chiesto la possibilità di utilizzare contenitori di dimensioni diverse da quelli attualmente forniti (240 litri), in base agli spazi disponibili nei singoli locali e alla tipologia di rifiuti prodotti. Tra le proposte emerse, anche l’applicazione di pedaliere per i bidoni dell’organico e l’uso di lucchetti per evitare errati conferimenti da parte di passanti.

Amiu sta inoltre valutando la rimodulazione degli orari di ritiro delle diverse frazioni, differenziando il servizio tra esercizi “food” e “no food”, come ristoranti, bar o supermercati, per garantire maggiore efficienza.

“Quella di oggi è stata una riunione operativa – ha spiegato Petruzzelli – utile a raccogliere indicazioni concrete per adattare il servizio alle reali condizioni. I primi risultati sono molto incoraggianti: nei primi dieci giorni si sono raccolte oltre 5 tonnellate di vetro, quasi 2 tonnellate di plastica e 5,7 tonnellate di organico. Un trend positivo mai registrato prima, che sta alleggerendo sensibilmente la pressione sui cassonetti stradali”.

L’assessora Palone ha annunciato che da domani i tecnici Amiu, insieme alla Polizia Locale, avvieranno sopralluoghi mirati presso gli esercizi con criticità logistiche, per valutare caso per caso soluzioni alternative: dai contenitori più piccoli, alla possibilità di esporli all’esterno in modo decoroso, fino a eventuali deroghe per l’uso delle buste.

“Nei prossimi giorni definiremo una mappatura dettagliata delle situazioni particolari – ha concluso Palone – così da mettere pienamente a regime il servizio nelle zone dove è già partito”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author