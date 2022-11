Condividi su...

“Il Rapporto 2022 sulla qualità della vita in Italia, realizzato da ItaliaOggi, in collaborazione con l’Università la Sapienza di Roma e la Cattolica assicurazioni, ha il grande merito di fotografare la realtà delle province italiane senza il filtro di narrazioni a dir poco fantasiose. Utilizzando ben 92 indicatori, si scopre infatti che le città della Puglia sono tutte collocate nella parte bassa della classifica, in piena zona retrocessione. Bari stessa si posiziona all’80esimo posto in Italia, nella zona riservata alla qualità della vita scarsa o insufficiente. Un bollino nero che certifica, al di là delle chiacchiere e della fuffa spacciata per modernità dal sindaco Decaro, tutta l’inadeguatezza di un’amministrazione che non è capace neppure di sistemare le buche della strada che porta dall’aeroporto al centro cittadino”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo in Consiglio regionale pugliese e deputato della Lega.

”Mi chiedo – aggiunge – per quale motivo una città come Bari, e la Puglia in generale, che ha tutto per giocare una partita importante in Italia e in Europa, non possa ambire a ben altri risultati. Quando i sindaci come Decaro e i governatori meridionali di sinistra come Emiliano criticano l’autonomia differenziata, forse bisognerebbe partire da uno status quo che rappresenta una vera e propria bocciatura per le loro scelte inadeguate”.