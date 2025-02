Bari, protezione civile: le emergenze insegnate nelle scuole

BARI – Con il nuovo piano di Protezione civile redatto nell’aprile dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale di Bari ha deciso di portare nelle scuole primarie – quelle che una volta si chiamavano elementari – una serie di presentazioni proprio per insegnare anche ai più piccoli quali comportamenti adottare in caso di emergenze straordinarie. Per il capoluogo pugliese si tratta di rischi idrogeologico e idraulico oltre che a eventi come maremoti. Ai piccoli delle quarte e delle quinte classi viene spiegato cosa fare in caso di emergenza e quali buone pratiche adottare in modo da formare cittadini più consapevoli e in grado di spiegare anche ai propri genitori come comportarsi in caso di eventi straordinari e inaspettati.

