Bari | Protesta, tangenziale bloccata

Decine di persone si sono radunate sulla tangenziale di Bari, hanno deciso di protestare per evidenziare il grave stato di crisi che incombe per la chiusura delle loro attività a causa della pandemia. Si tratta di commercianti del capoluogo regionale e non solo, dinanzi al corteo e’ stato esposto uno striscione che recita testualmente: “Chiudere tutto e tutti”, in particolare si tratta di operatori mercatali e ristoratori, la manifestazione ha bloccato nel cuore della mattinata l’importante arteria all’altezza dello svincolo di Poggiofranco, in direzione sud. Traffico in tilt, inevitabili i disagi per gli automobilisti dovuti alle lunghe code di veicoli.