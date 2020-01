Condividi

Il direttore generale del Policlinico di Bari Giovanni Migliore e l'assessore ai lavori pubblici del Comune Giuseppe Galasso inaugurano il nuovo accesso al polo ospedaliero. Aperta anche l'isola ecologica ma in cantiere ci sono altri progetti di riqualificazione, in corso d'opera la nuova ala e una pista da jogging lunga 2km per rendere il Policlinico sempre più integrato nella rete urbana.