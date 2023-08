Bari, proposto Forte dell’Ascoli per l’attacco

C’è un altro nome in lizza per l’attacco del Bari: è quello di Francesco Forte, in uscita dall’Ascoli. Il giocatore, che ha un contratto in essere fino al 2026 con la società marchigiana è in uscita e sarebbe stato proposto ai biancorossi oltre che alla Samp. Un altro nome sul taccuino di Polito per le ultime 48 ore di mercato in cui il Bari punta almeno a due giocatori offensivi, che potrebbero diventare tre se uscisse Scheidler.

