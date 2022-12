Condividi su...

BARI – Medici specialisti dei centri di procreazione medicalmente assistita e medici di medicina generale a confronto a Bari sul tema dell’infertilità, al fine di promuovere sempre più la prevenzione e arrivare all’eccellenza dei trattamenti. Arriva nel capoluogo pugliese Il Congresso Regionale della Siru Puglia che punta sulla presa in carico della coppia infertile nel territorio. Il programma dell’appuntamento è concepito come un percorso della coppia a partire dall’identificazione della causa di infertilità fino all’assistenza in strutture specializzate. Secondo le stime dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia circa il 15% delle coppie ha problemi di infertilità, una criticità che può dipendere da diversi fattori a partire dall’età del primo concepimento o da patologie che spesso sono prevenibili e curabili se affrontate tempestivamente