Bari, primo contratto da professionista per De Lucci: ora il prestito all’Heraclea

Il portiere Paolo De Lucci ha firmato il suo primo contratto con il Bari. Il giocatore, assistito dal suo procuratore Domenico Daniele ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027. Per lui, adesso, probabile prestito in Serie D all'Heraclea.
