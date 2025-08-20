20 Agosto 2025

Bari, primo contratto da professionista per De Lucci: ora il prestito all’Heraclea

Flavio Insalata 20 Agosto 2025
Il portiere Paolo De Lucci ha firmato il suo primo contratto con il Bari. Il giocatore, assistito dal suo procuratore Domenico Daniele ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2027. Per lui, adesso, probabile prestito in Serie D all’Heraclea.

