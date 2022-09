BARI – Un riconoscimento per premiare coloro i quali si sono distinti per il loro impegno con la città di Bari. La Parrocchia di San Luca di Japigia ha accolto l’iniziativa targata Liberty Bari che ha visto come protagonisti numerosi rappresentanti della società civile e sportiva del capoluogo. La manifestazione rientra nell’ambito delle iniziative sociali e sportive della Liberty bari in collaborazione con la sezione Francesco Martino dell’Unione Nazionale Veterani dello sport e del gruppo impegno Pane e Pomodoro. Tra i premiati, il corpo della Polizia Municipale per il quotidiano impegno profuso a tutela della viabilità e della sicurezza; la Multiservizi Bari, Carlo Sassarini per aver trasformato la passione per il calcio dei più giovani in uno strumento di crescita culturale e sociale, elio di summa e il nostro Flavio Insalata, collega della redazione sportiva di Antenna Sud che con i suoi modi garbati e senza forzature, uniti all’equilibrio e alla professionalità – si legge nella motivazione – racconta la galassia sportiva.