Bari, prefetto Russo incontra sindacati FdO: focus su sicurezza e tutele

Nella mattinata di martedì 1° luglio, le segreterie regionali di USIF (Unione Sindacale Italiana Finanzieri), USIC (Unione Sindacale Italiana Carabinieri), UIL Polizia e UIL Polizia Penitenziaria hanno incontrato Francesco Russo, prefetto di Bari. L’appuntamento ha avuto come obiettivo il confronto su tematiche operative e logistiche che riguardano le forze dell’ordine e la sicurezza sul territorio.

Tra i punti principali, le sigle sindacali hanno chiesto l’introduzione di una presenza fissa di agenti a bordo dei trasporti pubblici locali. L’iniziativa, secondo i promotori, migliorerebbe il controllo e la prevenzione dei reati e permetterebbe al personale di viaggiare gratuitamente e in borghese, rendendo più efficiente la sorveglianza diffusa.

Altro tema di rilievo è stato quello della vigilanza ai seggi elettorali, in particolare nei plessi scolastici di Bari. I rappresentanti sindacali hanno lamentato le condizioni logistiche precarie in cui operano gli agenti, spesso costretti a riposare su brandine da campo e privi di servizi adeguati. È stata avanzata la proposta di stipulare convenzioni con esercenti locali per garantire i pasti, assicurando così condizioni di lavoro più dignitose durante le consultazioni elettorali.

Sul tavolo anche la questione parcheggi nelle vicinanze delle caserme nel Comune di Bari. Le sigle hanno chiesto di estendere agli agenti le stesse agevolazioni previste per i residenti, al fine di agevolare l’accesso alle strutture e ridurre i disagi logistici che quotidianamente ostacolano l’attività degli operatori.

Il prefetto Russo ha mostrato disponibilità al confronto, ascoltando con attenzione le proposte avanzate. I rappresentanti sindacali hanno espresso apprezzamento per la sensibilità istituzionale dimostrata e auspicano che le richieste possano essere tradotte in interventi concreti a beneficio della sicurezza collettiva e delle condizioni operative del personale.

Le organizzazioni sindacali USIF, USIC, UIL Polizia e UIL Polizia Penitenziaria hanno ribadito la propria disponibilità a proseguire il dialogo e a partecipare a futuri incontri, ringraziando pubblicamente il Prefetto per l’attenzione dedicata alle istanze del comparto sicurezza.

