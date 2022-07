BARI – Tre gol di Ahmetaj e Botta, due di Cangiano, Galano e Cheddira, Mazzotta, Maita e Antenucci. Anche la seconda sgambata del Bari si è chiusa con una goleada. 15-0 al San Giovanni Teatino davanti a 350 tra tifosi, appassionati e semplici curiosi che hanno approfittato del weekend per godere della quiete e tranquillità dell’Appennino e toccare con mano i primi progressi della formazione biancorossa. Contro gli abruzzesi sono scesi in campo dal primo minuto Caprile in porta e Benedetti nel ruolo di mezzala, con Galano dietro Antenucci e Cheddira. Proprio l’attacco è il reparto su cui sta continuando a lavorare Polito negli ultimi giorni. L’accordo con Simy sembra alla portata ma il nigeriano di proprietà della Salernitana non è il solo profilo seguito. È stato fatto un tentativo con La Mantia che alla fine andrà alla Spal, mentre resta in piedi una possibile intesa con il Monza che dopo D’Errico, giunto lo scorso anno, potrebbe ancora rinforzare il Bari. Sul piatto della bilancia (il Monza nel frattempo sta per chiudere Petagna con il Napoli) ballano i nomi di Gytkjaer e Mancuso. Prima punta potente il primo, seconda punta brava ad attaccare la profondità il secondo, che al momento pare non essere la priorità. Tra i nomi sondati anche quello di Lasagna, che dopo l’arrivo di Djuric è chiuso a Verona. Incastri e movimenti che da un momento all’altro potrebbero far decollare anche il mercato biancorosso.