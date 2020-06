Bari, Polo della Giustizia: Decaro chiede il commissario

Condividi

“Il Polo della giustizia deve ornare ad essere la priorità per Bari e per il Governo nazionale. Per questo Abbiamo chiesto al ministro di nominare un commissario che si occupi del progetto”.

Si torna a parlare di Polo della giustizia nel capoluogo pugliese, progetto accantonato a causa dell’emergenza sanitaria ma che in queste ore – secondo il primo cittadino Antonio Decaro – deve tornare a essere un tema nell’agenda del governo. Per questo il sindaco del capoluogo pugliese ha chiesto al guardasigilli Alfonso Bonafede di nominare un commissario: “crediamo – dice - che sia arrivato il momento di rimettere al centro dell'attenzione le questioni che avevamo lasciato in sospeso prima della pandemia”.

E così Alla luce del dibattito di questi giorni sulla necessità di nominare i commissari per la realizzazione di opere strategiche, Il polo della giustizia potrebbe avere tutte le caratteristiche di importanza e di urgenza per poter rientrare – secondo il numero uno di palazzo di città - tra i grandi interventi che richiedono poteri commissariali, che tengono insieme celerità ed efficacia nell’interesse del Paese. “In questo modo – continua Decaro - avremmo la possibilità di dare risposte alle esigenze della giustizia di un intero distretto che va anche al di là del territorio metropolitano barese e che sappiano restituire finalmente dignità – conclude il sindaco barese - ai suoi operatori".