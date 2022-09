Conferenza stampa di fine mercato per Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, fresco di rinnovo fino al 2024. Il dirigente biancorosso ha toccato vari argomenti, spaziando dalle numerose trattative sfumate per l’attaccante a quelle chiuse con successo. Dall’amore viscerale di Bellomo per il Bari, alle centinaia di chiamate per Cheddira. “Non mi pongo obiettivi per questo campionato – ha detto Polito a margine della conferenza stampa -. La Serie B è imprevedibile, abbiamo bisogno di tre anni per costruire un Bari capace di insidiare quei club che investono milioni. Allo stesso tempo, però, voglio una squadra che abbia il mio DNA, che sputi sangue su ogni pallone”. Di seguito la conferenza stampa integrale di Ciro Polito.