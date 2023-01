MILANO – Fa il punto della situazione sulla campagna invernale dei trasferimenti del Bari il ds Ciro Polito: “E’ stato un mercato complicato, forse il più complicato da quando sono qua. Ma sono soddisfatto per come sono andato le cose. Benali? Ho sempre pensieri e valutazioni mie. Mi piace cogliere l’occasione e capire cosa un calciatore può dare a una squadra, un profilo diverso. Ci sono profili che anche dalla C possono far bene. Matino? Lo conoscevo già ai tempi di Ascoli, avevo in mente da tempo di portarlo con me. Abbiamo, nel frattempo, fatto un rinnovo al nostro capitano Di Cesare. Al contempo ringrazio Scavone per il suo apporto. Molina? E’ una trattativa nata ieri, è un giocatore con caratteristiche diverse ma importanti. Mastinu non se l’è sentita di scendere a Bari. Siamo riusciti a portare a casa il calciatore del Monza e questo è l’importante. Ora spero che la gente ci resti vicino e apprezzi quanto è stato fatto. Stiamo vicini a questa squadra, niente è precluso. Morachioli? E’ un giocatore bellino, l’ho seguito anche lui per tanto tempo. E’ un esterno d’attacco con uno stacco incredibile. A me poi piacciono molto i giocatori vivaci. Gli ho fatto tre anni e mezzo di contratto perché credo in lui”.

