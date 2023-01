BARI – Cinque milioni di fondi dal Pnrr per un nuovo impianto sportivo con campi di pallacanestro, pallavolo e taekondo/karate. L’area da 30mila metri quadri in via Bartolo a Poggiofranco presto accoglierà il nuovo palazzetto dello sport del quartiere. A garantirlo è direttamente l’assessore allo sport, Pietro Petruzzelli, che spiega come 550mila euro siano già arrivati dal Ministero nelle casse del Comune. Con questo intervento si porta a compimento un progetto che affonda le sue radici nel 2011, quando l’area fu affidata in concessione a un privato che avviò i lavori scavando le fondamenta ma non se ne fece più nulla. Due anni fa, il Comune tornò in possesso dell’area per progettare il palazzetto. Il progetto, quindi, prevede un unico edificio a due piani con una palestra dotata di campi di gara regolamentari di basket e volley. La restante parte dell’edificio, invece, ospiterà sale destinate a arti marziali complete di tatami e dotate di spogliatoi e uffici.

