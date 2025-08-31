Bari, poco più di 4600 abbonamenti sottoscritti

Sono 4676 le tessere staccate in campagna abbonamenti a poche ore dalla sfida contro il Monza in casa Bari. Un dato decisamente inferiore rispetto ai poco più di 7mila dello scorso campionato, ma la stessa verrà prorogata ancora come annunciato dal club biancorosso. Dal 1 settembre ripartirà la sottoscrizione dei tesseramenti. Il tutto in attesa di capire il dato spettatori della sfida di questa sera, al momento stimato intorno alle diecimila unità.
