BARI – È stato accalappiato in tarda mattinata il pitbull che questa mattina, intorno alle 8,30, avrebbe aggredito un ciclista e morso una bambina che era a passeggio con la madre al quartiere San Paolo, nelle vicinanze dell’Aeroporto Wojtyla di Bari. La piccola è stata portata d’urgenza al Policlinico del capoluogo pugliese ed è stata subito operata per le ferite riportate a un occhio mentre il ciclista ha riportato lievi ferite. Il molosso è stato individuato dagli uomini della Polizia Locale e preso dagli operatori tecnici veterinari della Asl sulla provinciale che collega lo scalo barese a Modugno e sarà ricoverato in struttura sanitaria per gli accertamenti di rito. Il cane è microchippato. La piccola resta in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.